Новости регионов: в Иркутской области ввели режим ЧС из-за столкновения танкеров на реке

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за столкновения танкеров на реке Лене. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Судно "Ерофей Хабаров" получило повреждение одной из емкостей, в которой было почти 140 тонн бензина. Экипаж оперативно приступил к перекачке бензина в неповрежденную емкость, однако топливо начало выливаться.



В аэропорту Красноярска задержали мужчину, который напал на инспектора по досмотру. Как сообщили в полиции, сотрудница аэропорта готовилась заступить на смену, когда в зале ожидания на нее набросился неизвестный с ножом. Женщине удалось вырваться и позвать на помощь. Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался неоднократно судимый 64-летний житель Красноярского края. Возбуждено уголовное дело.

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