Интервалы движения поездов на серой ветке метро увеличены из-за человека на путях

Интервалы движения поездов на серой ветке московского метро увеличены из-за человека на путях, сообщает столичный Дептранс.

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – отмечается в сообщении.

В настоящее время движение вводится график.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.