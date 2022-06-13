Роддом Донецка загорелся после попадания снаряда, на месте работают экстренные службы.

Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов московского метро, сообщил Сергей Собянин.

Основной ход трассы М12 Москва – Казань будет открыт в конце 2023 года.

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