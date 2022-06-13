Авария произошла на юге столицы

ДТП произошло на юге Москвы. На пересечении улицы Ясеневой и Каширского шоссе самосвал столкнулся с автобусом.

В настоящее время на месте ЧП работают правоохранители. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте образовался серьезный затор.

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