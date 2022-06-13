ВСУ применили РСЗО "Ураган" при обстреле рынка в Донецке – власти ДНР

ВСУ применили РСЗО "Ураган" при обстреле рынка в Донецке. 18 ранены, 3 погибли.

На Алтай прилетели первые два чартерных рейса из Москвы и Петербурга.

Стартовали работы по капремонту жилого дома в стиле неоклассицизма в Таганском районе Москвы.

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