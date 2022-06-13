Число пострадавших при обстреле в Донецке возросло до 18 – Минздрав ДНР

Число пострадавших в результате артиллерийского удара в Донецке возросло до 18, сообщает Минздрав ДНР.

В Саду имени Баумана открыли после реставрации грот "Бельведер", заявил Сергей Собянин.

Санкции Запада против РФ открывают возможности развитию торговли с югом Индии, сообщил министр продовольствия и гражданских поставок.

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