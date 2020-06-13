Тела двоих детей нашли в Крыму

В Крыму нашли тела двоих детей – 4-летнего мальчика и 5-летней девочки. Их искали больше суток.

Детей унесло на надувном матрасе в открытое море в Сакском районе. Родители попытались доплыть до них, но не смогли – течение было слишком мощное.

Взрослые видели, как матрас перевернулся, и дети оказались в воде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.