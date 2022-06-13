На Мещерском пруду отдыхающие помогли спасти мужчину. По словам очевидцев, он купался в водоеме и ушел под воду. Отдыхавшие на берегу хоккеисты одинцовского клуба "Армада" бросились спасать утопающего.

Они смогли найти и вытащить мужчину. На надувном матрасе отбуксировали его на берег, где ему была оказана первая помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

