Пара из Санкт-Петербурга устроила драку на борту самолета, летевшего в Сочи. Все началось с просьбы мужчины пересадить его на время полета. Стюарт отказал, а дама решила силой защитить своего кавалера.

В итоге дебоширов сняли с самолета и доставили в отдел полиции. Из-за происшествия вылет задержали на час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

