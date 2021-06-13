Пожарный поезд задействовали в тушении здания на севере Москвы

Пожарный поезд задействовали в тушении ночного клуба на севере Москвы. Огонь охватил все три этажа здания и чердак, черный дым виден издалека. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.