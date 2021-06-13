Новости мира: взрыв газа в Китае и инцидент с французским политиком

В Китайском городе Шиянь в провинции Хубэй произошел взрыв природного газа. Это случилось на продуктовом рынке, который находится на территории жилого комплекса. Минимум 11 человек погибли.

Во Франции лидера левой партии Жан-Люка Меланшона обсыпали мукой. Это произошло в Париже во время манифестации.

В городе Милуоки в американском штате Висконсин за эти выходные произошло сразу 7 перестрелок. Инциденты были, вероятно, не связаны друг с другом.

Грецию в середине июня засыпало снегом. На центральную часть страны, где находятся Афины, обрушился шторм. По региону прошлись проливные дожди. Жители некоторых районов из-за ливней остались без электричества. А на севере региона даже зафиксировали сильный град.

В небе над Америкой пассажир попытался открыть дверь самолета во время полета. Это произошло во время рейса американской авиакомпании "Дельта" из Лос-Анджелеса в Атланту. Пассажир, по-видимому, был в неадекватном состоянии. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.