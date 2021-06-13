Новости мира: взрыв газа в Китае и инцидент с французским политиком

09:15
В Китайском городе Шиянь в провинции Хубэй произошел взрыв природного газа. Это случилось на продуктовом рынке, который находится на территории жилого комплекса. Минимум 11 человек погибли.
Во Франции лидера левой партии Жан-Люка Меланшона обсыпали мукой. Это произошло в Париже во время манифестации.
В городе Милуоки в американском штате Висконсин за эти выходные произошло сразу 7 перестрелок. Инциденты были, вероятно, не связаны друг с другом.
Грецию в середине июня засыпало снегом. На центральную часть страны, где находятся Афины, обрушился шторм. По региону прошлись проливные дожди. Жители некоторых районов из-за ливней остались без электричества. А на севере региона даже зафиксировали сильный град.
В небе над Америкой пассажир попытался открыть дверь самолета во время полета. Это произошло во время рейса американской авиакомпании "Дельта" из Лос-Анджелеса в Атланту. Пассажир, по-видимому, был в неадекватном состоянии. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: