Новости мира: израильская авиация нанесла удар по лагерю беженцев в секторе Газа

В ночь на 13 мая бомбардировки Газы израильской авиацией усилились. Арабские СМИ сообщают о серии прилетов по лагерю беженцев в Джебалии, повлекшей гибель по меньшей мере 150 человек. В ЦАХАЛ заявили, что поразили объекты боевиков.

Число жертв разрушительного наводнения в Афганистане выросло до 315 человек. Внезапные паводки ставят страну перед угрозой голода в 2024 году: в ряде провинций уничтожены фермы, погиб скот, власти Афганистана сообщают о значительном ущербе критической инфраструктуры.

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