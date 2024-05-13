13 мая, 08:30Происшествия
Новости мира: израильская авиация нанесла удар по лагерю беженцев в секторе Газа
В ночь на 13 мая бомбардировки Газы израильской авиацией усилились. Арабские СМИ сообщают о серии прилетов по лагерю беженцев в Джебалии, повлекшей гибель по меньшей мере 150 человек. В ЦАХАЛ заявили, что поразили объекты боевиков.
Число жертв разрушительного наводнения в Афганистане выросло до 315 человек. Внезапные паводки ставят страну перед угрозой голода в 2024 году: в ряде провинций уничтожены фермы, погиб скот, власти Афганистана сообщают о значительном ущербе критической инфраструктуры.
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