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13 мая, 23:30

Происшествия

Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6 тыс "квадратов"

Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6 тыс "квадратов"

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Площадь пожара в покрасочном цехе в Тольятти выросла до 6 тыс "квадратов". СМИ сообщают, что часть крыши рухнула.

Пожарную группу усилили, сейчас на месте работает более 100 человек. Привлечены около 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Как уточнили в управлении МЧС по Самарской области, всех, кто находился внутри здания завода, уже эвакуировали. На данный момент информации о пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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