Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на четвертом километре внешней стороны МКАД этой ночью. Авария произошла на участке после пересечения с Кетчерской улицей.

Прибывшие медики осмотрели мотоциклиста. По предварительной информации, обошлось без тяжелых травм. Не сильно пострадал и его транспорт. При этом обе машины получили серьезные повреждения. Несколько часов 4 полосы из 5 были полностью перекрыты, образовался большой затор. Сейчас движение на участке полностью восстановлено.

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