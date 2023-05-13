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Происшествия

Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на четвертом километре внешней стороны МКАД

Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на четвертом километре внешней стороны МКАД

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Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на четвертом километре внешней стороны МКАД этой ночью. Авария произошла на участке после пересечения с Кетчерской улицей.

Прибывшие медики осмотрели мотоциклиста. По предварительной информации, обошлось без тяжелых травм. Не сильно пострадал и его транспорт. При этом обе машины получили серьезные повреждения. Несколько часов 4 полосы из 5 были полностью перекрыты, образовался большой затор. Сейчас движение на участке полностью восстановлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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