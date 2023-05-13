Шестеро детей пострадали в результате обстрела Луганска украинскими военными. Двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в местной администрации.

Сейчас на месте падения украинских боеприпасов работают следователи.

Обстрелам накануне подвергся и Донецк. Огонь велся по жилым кварталам, в которых нет и никогда не было объектов военной инфраструктуры. Без жертв не обошлось, от полученных ранений скончался мужчина, которого обстрел застал по пути на работу.

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