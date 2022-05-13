Прокуратура организовала проверку по факту гибели собаки на борту "Аэрофлота"

Информацией о гибели собаки в самолете авиакомпании "Аэрофлот" заинтересовалась прокуратура. Ведомство разбирается в деталях этой громкой истории.

Сообщения о гибели американского булли по кличке Тимон разлетелись по соцсетям сегодня. По словам хозяйки, после перелета из Челябинска в Москву ей отдали мертвого пса, который замерз в багажном отсеке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.