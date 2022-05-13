Мотоциклист пострадал в аварии на северо-востоке Москвы. В Лианозовском проезде байкера сбил водитель на Daewoo Nexia.

По словам очевидцев, автомобиль двигался со стороны Дмитровского шоссе. Мотоцикл ехал навстречу. Внезапно автомобилист решил повернуть налево – через сплошную линию разметки. Машина полностью перекрыла дорогу.

После столкновения мотоциклиста откинуло в столб. Его с травмой ноги увезли в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.