В Иркутске загорелось строение рядом со зданием ТЮЗа

В Иркутске загорелось здание рядом с Театром Юного Зрителя. Как сообщил губернатор области Игорь Кобзев, из-за пожара уже эвакуировали 50 человек. Горящее здание не эксплуатируется.

Очевидцы говорят, что огонь успел перекинуться на пристройку к ТЮЗу. При этом сам ТЮЗ – это объект культурного наследия. Площадь пожара составляет тысячу квадратных метров. На месте сейчас работают спасатели – это полсотни пожарных и больше 10 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.