В Челябинске курьер спас пассажиров, попавших в ДТП

В Челябинске курьер спас пассажиров, попавших в аварию. На перекрестке столкнулись две легковушки. После чего одну из них развернуло и выбросило на тротуар. Автомобиль начал дымиться.

В этот момент по улице ехал доставщик еды. Он бросил свой велосипед и вытащил всех из машины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.