Прокуратура организовала проверку после гибели собаки на борту "Аэрофлота"

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки информации о гибели собаки на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего по маршруту Челябинск – Москва.

При выявлении надзорным ведомством нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

