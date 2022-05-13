ФСБ РФ предотвратила теракт в торговом центре в Сочи на День Победы

В торгово-развлекательном центре Сочи ФСБ предотвратила теракт, который планировали на День Победы. Оперативники задержали 31-летнего мужчину, неонациста. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

У него дома нашли револьвер с боеприпасами, гранату, холодное оружие и рукописный план-схему преступления. Заведено уголовное дело. Задержанный дал признательные показания. На допросе он заявил, что хотел убить более 50 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.