Жители Балашихи самостоятельно потушили горящие машины

В Балашихе жителям пришлось самостоятельно тушить горящие машины. Кадры ночного ЧП очевидцы выложили в Сеть.

На плотно заставленной парковке сначала загорелся один автомобиль. Жители вызвали спасателей, но они не смогли проехать к месту происшествия.

В итоге жильцы справились самостоятельно. В последний момент они успели вытолкать с парковки на газон машину, которая уже начала дымиться. Она осталась цела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.