Готовивший теракт в Курске собирался бежать на Украину – ФСБ РФ

Мужчина, готовивший теракт в Курске, собирался после этого бежать на Украину. В этом он признался после задержания сотрудниками ФСБ России.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело. За последние время это не первый подобный случай. Экстремистов, работавших на киевские спецслужбы, задерживали в разных регионах России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.