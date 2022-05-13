Обстановка с природными пожарами обострилась в Амурской области

Обстановка с природными пожарами резко обострилась в Амурской области. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

По его словам, ситуация остается сложной почти по всей Сибири и на Дальнем Востоке, особенно в Иркутской, Курганской областях и Красноярском крае. Количество природных пожаров по сравнению с прошлым годом увеличилось, но их площадь стала меньше.

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