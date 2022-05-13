В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19

Власти Китая бросили силы полиции для борьбы с коронавирусом. В стране – новая вспышка пандемии, людей фактически вылавливают на улицах, чтобы вакцинировать или отправить на карантин. К самым отчаянным применяют нестандартные меры воздействия. На кадрах, которые оказались в Сети, видно, как полицейские в защитных костюмах и масках обматывают молодого человека скотчем. Потом его берут на руки и грузят в полицейскую машину.

В Северной Корее неизвестной лихорадкой заболели 350 тысяч человек. Как заявили власти республики, половину из них закрыли на карантин. Только за 12 мая зафиксировали 12 тысяч новых больных. Некоторые специалисты считают, что это коронавирус, хотя раньше руководство КНДР утверждало, что в стране его нет. И только 12 мая Пхеньян признал первый случай заболевания COVID-19. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын экстренно собрал Политбюро и приказал заблокировать уезды и города страны.

В Словении на химическом заводе в городе Кочевье из-за взрыва и пожара пострадали 20 человек. Двое из них с сильными ожогами оказались в реанимации. Здание предприятия сильно повреждено. Кроме того, взрывной волной выбило стекла в домах вокруг. Для борьбы с огнем и эвакуации пострадавших задействовали вертолеты. Сейчас пожар потушен. Но жителям, которые проживают в радиусе полукилометра от завода, рекомендовали не открывать окна и не выходить из домов.



Во Флориде пассажир легкомоторного самолета Cessna 208 смог посадить борт, когда пилоту стало плохо. У летчика случился инфаркт, он потерял сознание. Тем не менее один из двух пассажиров успел перехватить штурвал, а потом связаться с диспетчером на земле. Никакого опыта в управлении самолетом у мужчины не было. Следуя инструкциям с земли, ему удалось благополучно посадить машину в международном аэропорту Палм-Бич. Инцидент расследует Федеральное авиационное управление США.

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