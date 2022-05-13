Шторм обрушился на Южную Дакоту

В Южной Дакоте мощный шторм оставил без электричества десятки тысяч людей. Со всего региона поступают сообщения о поваленных деревьях и поврежденных машинах.

Стихия сносила и крыши домов, их обломки попали в прохожего. Еще один человек оказался в машине, на которую упало дерево. Из-за ветра разрушена и строящаяся водонапорная башня.

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