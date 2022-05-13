Три человека пострадали из-за порывов ветра в Брянской области

Последствия стихии устраняют в Брянской области, где накануне порывы ветра достигали 27 метров в секунду. Они сносили крыши и валили деревья.

Пострадали три человека. Около 30 населенных пунктов остались без электричества. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

