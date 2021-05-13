В Архангельске завели дело на женщину, ударившую полицейского

Жесткие кадры сняли очевидцы в Архангельске. Полицейский скрутил девушку после ее отказа надеть маску.

Как оказалось, 28-летняя жительница города гуляла по торговому центру без маски. Сотрудники полиции сделали ей замечание, однако она ответила им в грубой форме и вышла. Полицейский пошел за ней и получил несколько ударов по лицу. В ответ он скрутил девушку.

На женщину уже заведено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Однако очевидцы посчитали, что и полицейский вел себя слишком жестко. В Следственном комитете пообещали обратить на это внимание. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.