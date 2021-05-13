На глазах у полицейского в Ельце избили человека

Предпринимателя из Ельца жестоко избили на глазах у полицейского. Все происходило под окнами администрации поселения.

Очевидцы сняли на видео, как двое мужчин избивают руками и ногами лежащего на земле. Рядом находился полицейский, чуть позже он подошел ближе, и, как видно, не сделал ничего, чтобы остановить побои.

В СК по региону сообщили, что полицейский потребовал прекратить противоправные действия, но мужчины не отреагировали.

Отмечается, что заявления не поступали ни от одного участника конфликта. Также не было обращений за медпомощью. МВД проверяет действия своего сотрудника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.