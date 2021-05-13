Ветер снес часть крыши жилого дома в подмосковном Литвинове

Прокуратура начала проверку после того, как в подмосковном поселке Литвиново снесло крышу жилого дома. Накануне мощный порыв ветра подхватил часть кровли, словно лист бумаги. Кровля и балки посыпались на землю.

Обломки упали на припаркованные автомобили. Четыре подъезда – всего около 80 квартир – эвакуировали. Никто из людей не пострадал. Для эвакуированных жильцов подготовили пункты временного размещения, но там никто не остался. Многие поехали ночевать к родственникам и друзьям.

Администрация планирует полностью заменить кровлю на пострадавшей пятиэтажке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.