Пожарные выехали к сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве

К сталинской высотке на Котельнической набережной в центре Москвы сегодня вечером выехали пожарные. Поступило сообщение о возгорании на 22 этаже. Тревога оказалась ложной – работала газовая горелка.

Высотка на Котельнической набережной была построена в 1952 году, это один из самых известных высотных домов сталинской эпохи. В доме в разное время проживали многие известные артисты, в том числе Фаина Раневская, балерина Галина Уланова, артист Ефим Шифрин и другие.

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