Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 22:15

Происшествия

Пожарные выехали к сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве

Пожарные выехали к сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве

Пожар случился в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве

Самолет Аэрофлота более 7 часов не мог вылететь из Сочи в Москву

Новости регионов: помощник депутата устроил дебош в ресторане Петербурга

Москвичка проучила перекрывшего машиной пешеходную зону водителя

Новости мира: иранский спецназ провел спецоперацию по захвату торгового судна

Новости мира: неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее

Крупный пожар вспыхнул в Ленинском городском округе Подмосковья

Пожар произошел в Брюсовом переулке

Полиция установила имена дрифтеров из Крылатского

К сталинской высотке на Котельнической набережной в центре Москвы сегодня вечером выехали пожарные. Поступило сообщение о возгорании на 22 этаже. Тревога оказалась ложной – работала газовая горелка.

Высотка на Котельнической набережной была построена в 1952 году, это один из самых известных высотных домов сталинской эпохи. В доме в разное время проживали многие известные артисты, в том числе Фаина Раневская, балерина Галина Уланова, артист Ефим Шифрин и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика