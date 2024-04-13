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13 апреля, 09:30

Происшествия

Новости мира: фура протаранила правительственное здание в Техасе

Новости мира: фура протаранила правительственное здание в Техасе

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Один человек погиб и по меньшей мере еще 13 серьезно пострадали в одном из правительственных зданий Техаса после того, как в него на полной скорости влетела фура с прицепом. По данным полиции, водитель задержан. Установлено, что ранее он угнал грузовик.

Тем временем на окраине Сиднея произошла поножовщина с участием трех подростков. Известно, что 16-летний учащийся местной школы налетел с ножом на двоих юношей 18 и 19 лет. От полученных ранений один из них скончался на месте, второй находится в реанимации. Нападавший задержан. Полиция предполагает, что причиной послужил конфликт двух местных банд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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