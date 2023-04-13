Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:15

Происшествия

Жители Воркуты остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Жители Воркуты остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Новости часа: Путин поставил вопрос о введении льгот на приобретение вторичного жилья

СК РФ завел дело о хулиганстве на дебошира, пытавшегося открыть люк в самолете

Сухая трава загорелась в подмосковном Томилине

Пожар, вызванный поджогом сухой травы, вспыхнул возле аэропорта Астаны

Два автомобиля столкнулись на севере Москвы

Сухая трава загорелась в поле в подмосковном Томилине

Новости часа: устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев получил пожизненный срок

На дебошира с рейса Москва – Магадан завели уголовное дело

Поле сухой травы выгорело в подмосковном Томилине

В Воркуте из-за коммунальной аварии поднялся огромный фонтан. В городе остановили подачу холодной воды, а занятия в школах отменили.

Кроме того, в соцсетях люди обрушились на мэра города Ярослава Шапошникова, который якобы призвал жителей не паниковать и посмотреть на красивое состояние фонтана. Жители сочли такие советы неуместными.

Пресс-служба сообщила, что сказанное относилось к ремонтным работам и слово красивое следует воспринимать в кавычках. Также мэр доложил о сроках устранения неполадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика