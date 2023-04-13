Жители Воркуты остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

В Воркуте из-за коммунальной аварии поднялся огромный фонтан. В городе остановили подачу холодной воды, а занятия в школах отменили.

Кроме того, в соцсетях люди обрушились на мэра города Ярослава Шапошникова, который якобы призвал жителей не паниковать и посмотреть на красивое состояние фонтана. Жители сочли такие советы неуместными.

Пресс-служба сообщила, что сказанное относилось к ремонтным работам и слово красивое следует воспринимать в кавычках. Также мэр доложил о сроках устранения неполадок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.