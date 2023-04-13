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Следователи установили личность соучастника убийства Владлена Татарского

Следователи установили личность соучастника убийства Владлена Татарского

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Следователи установили личность соучастника убийства Владлена Татарского. По данным ФСБ и СК, им является гражданин Украины Юрий Денисов, который объявлен в розыск.

По данным правоохранителей, диверсант по заданию украинских спецслужб в феврале приехал в Москву, где собирал информацию о местах, которые посещал военкор. Следователям стало известно, что Юрий Денисов передал Дарье Треповой бюст со взрывным устройством через экспресс-доставку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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