Следователи установили личность соучастника убийства Владлена Татарского. По данным ФСБ и СК, им является гражданин Украины Юрий Денисов, который объявлен в розыск.

По данным правоохранителей, диверсант по заданию украинских спецслужб в феврале приехал в Москву, где собирал информацию о местах, которые посещал военкор. Следователям стало известно, что Юрий Денисов передал Дарье Треповой бюст со взрывным устройством через экспресс-доставку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.