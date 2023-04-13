Лесные пожары начались на Урале и в Забайкалье

Лесные пожары охватили Урал и Забайкалье. В бурятском селе огонь перекинулся на дома. Ситуацию в регионе усугубляет сильный ветер, который подхватывает огонь и уничтожает деревянные постройки за секунды. В Бурятии ввели особый противопожарный режим, людей оповещают на улицах.

Сотрудники регионального МЧС сообщили, что основной причиной всех лесных пожаров на данный момент является человеческий фактор. Почему такие ЧП каждый год не удается предотвратить?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.