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Новости мира: лесной пожар возник в американском штате Нью-Джерси

Новости мира: лесной пожар возник в американском штате Нью-Джерси

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В американском Нью-Джерси экстренные службы борются с сильным лесным пожаром с 12 апреля. Пламя бушует на площади в полторы тысячи гектаров. Огонь распространяется стремительно, его не удается пока локализовать. Спасатели уже эвакуировали из опасной зоны жителей сотен домов. Серия лесных пожаров началась в США после многочисленных торнадо и ураганов.

В Саудовскую Аравию на смену граду пришли снегопады. В нескольких районах замело дороги, а спасателям пришлось освобождать из снежного плена верблюдов. Некоторые люди делали селфи на фоне сугробов и выкладывали их в соцсети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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