Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела погранпункта в Курской области

Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области.

В Пентагоне заявили, что США передадут Украине 200 бронетранспортеров, 11 вертолетов и 18 гаубиц.

Более 90 незаконных объектов в центре Москвы выявила Госинспекция по недвижимости за январь – март.