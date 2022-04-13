Три человека пострадали в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Автобус попал в ДТП на юго-востоке Москвы. Пострадали три человека, их направили в больницы. Авария произошла на пересечении дублера Люблинской улицы и Батайского проезда. Автобус врезался в цементовоз, ехавший в попутном направлении.

Предполагается, что водитель автобуса не успел затормозить, когда большегруз остановился на светофоре. Сейчас во всем разбираются автоинспекторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

