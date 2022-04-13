Автобус сгорел на Алтуфьевском шоссе

На Алтуфьевском шоссе сгорел автобус. По словам очевидцев, в этот момент он находился на стоянке. Дым было видно за несколько километров. Пожарные быстро приехали и все потушили.

О пострадавших ничего неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.