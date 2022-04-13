В Курской области обстреляли пограничный пункт

Контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной обстреляли в селе Гордеевка Курской области. Об этом сообщается на странице администрации Кореневского района в соцсети "ВКонтакте".

В результате обстрела никто не пострадал, разрушения отсутствуют. В администрации района призвали жителей сохранять спокойствие.

11 апреля в Курской области ввели второй из трех возможных уровней террористической опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.