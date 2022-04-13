43 человека погибли из-за тропического шторма на Филиппинах

Число погибших из-за сильнейшего тропического шторма на Филиппинах выросло до 43. Такие данные приводит Нацсовет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий.

Шторм "Агатон" привел к сходу оползней, затоплению ряда районов, разрушенным деревням, мостам и дорогам. Стихия вынудила более 42 тысяч человек покинуть свои дома.

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