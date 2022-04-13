Полиция США разыскивает 62-летнего мужчину в связи со стрельбой в метро Нью-Йорка

В США разыскивают 62-летнего мужчину, предположительно, связанного со стрельбой в метро. Полиция объявила награду в 50 тысяч долларов за информацию о нем. На месте происшествия правоохранители обнаружили ключ от фургона, а затем нашли и сам фургон, который, скорее всего, принадлежал стрелку.

Все произошло в нью-йоркском Бруклине в утренний час пик накануне. Мужчина в вагоне поезда надел противогаз и пустил дымовые шашки. После этого он начал стрельбу сначала в вагоне, а затем на платформе. Госпитализированы по меньшей мере 29 человек. Происшествие пока не квалифицируют как теракт, однако не исключают такой версии.

В момент атаки на пассажиров камеры наблюдения на трех станциях были отключены, а сам стрелок до того как открыть огонь, проехал восемь станций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.