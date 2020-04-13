Пожар произошел в жилом доме на юго-западе Москвы

Пожар произошел в жилом доме в районе Гагаринский на юго-западе столицы. К этой минуте он локализован.

Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. В доме загорелась квартира на последнем этаже. Пламя перекинулось на крышу. Из здания эвакуировали около 100 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.