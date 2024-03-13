Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 22:30

Происшествия

В Москве разбираются в причинах смерти 22-летней артистки цирка

В Москве разбираются в причинах смерти 22-летней артистки цирка

Новости регионов: пожар произошел в Цемесской роще в Новороссийске

Новости регионов: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА ВСУ

Новости мира: сильный взрыв прогремел в центре китайского города Саньхэ

Новости регионов: неизвестные подожгли Цемесскую рощу в Новороссийске

Новости мира: неизвестный захватил заложников в автобусе в Бразилии

"Безопасный город": в Москве задержали выдававшего себя за сотрудника СК мужчину

"Безопасный город": автомобиль сбил двух пешеходов на улице Верхняя Масловка

"Безопасный город": число дорожных аварий снизилось в Москве

Новости регионов: военные РФ уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS

В Москве разбираются в причинах смерти 22-летней артистки цирка Влады Морозовой. Эквилибристка потеряла сознание во время вечернего шоу 9 марта. Врачи боролись за ее жизнь несколько часов, но спасти не смогли.

По словам директора цирка Эдгарда Запашного, девушка регулярно перед представлениями проходила медосвидетельствование и чувствовала себя хорошо. При этом после трагедии в некоторых СМИ появилась информация, что причиной смерти молодой артистки стала анорексия и прием препаратов для контроля веса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоДарья ТащинаДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика