В Москве разбираются в причинах смерти 22-летней артистки цирка Влады Морозовой. Эквилибристка потеряла сознание во время вечернего шоу 9 марта. Врачи боролись за ее жизнь несколько часов, но спасти не смогли.

По словам директора цирка Эдгарда Запашного, девушка регулярно перед представлениями проходила медосвидетельствование и чувствовала себя хорошо. При этом после трагедии в некоторых СМИ появилась информация, что причиной смерти молодой артистки стала анорексия и прием препаратов для контроля веса.

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