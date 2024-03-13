Новости регионов: рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА ВСУ

В Рязани ликвидируют возгорание на местном нефтезаводе. Как сообщил губернатор области Павел Малков, предприятие подверглось атаке беспилотника, а после удара начался пожар. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Пожар в Тюменской области привел к трагедии: в деревне Красный Яр ночью загорелась пилорама. Пламя охватило площадь в 600 "квадратов". На борьбу с огнем отправили более 30 пожарных и 10 единиц техники. После ликвидации возгорания обнаружили тела трех погибших. Ранее двух человек успели вывести из задымленного помещения пилорамы.

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