Новости мира: сильный взрыв прогремел в центре китайского города Саньхэ

Мощный взрыв прогремел в центре китайского города Саньхэ – в руины превратилось здание ресторана. В результате происшествия погиб один человек, более 20 посетителей были срочно госпитализированы.



В Японии стартовала первая в истории страны частная ракета со спутником на борту. Однако ракета взорвалась, не набрав высоты птичьего полета. Известно, что спутник был правительственный и предназначался для наблюдения за Землей. По данным на 13 марта, причина аварии неизвестна.

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