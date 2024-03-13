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13 марта, 08:30

В мире

Новости мира: сильный взрыв прогремел в центре китайского города Саньхэ

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Мощный взрыв прогремел в центре китайского города Саньхэ – в руины превратилось здание ресторана. В результате происшествия погиб один человек, более 20 посетителей были срочно госпитализированы.

В Японии стартовала первая в истории страны частная ракета со спутником на борту. Однако ракета взорвалась, не набрав высоты птичьего полета. Известно, что спутник был правительственный и предназначался для наблюдения за Землей. По данным на 13 марта, причина аварии неизвестна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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