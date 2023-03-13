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Новости

13 марта, 21:00

Происшествия

Компанию могут оштрафовать на 1 млн рублей за приостановку движения на БКЛ

Компанию могут оштрафовать на 1 млн рублей за приостановку движения на БКЛ

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Компанию-подрядчика могут оштрафовать на 1 миллион рублей за приостановку движения на БКЛ, сообщили в Мосгосстройнадзоре. Во время строительства жилого комплекса рабочие повредили тоннель метро. Делом уже занимается Следственный комитет.

Поставленных целей на Украине в настоящее время можно достичь только военным путем, сообщили в Кремле. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, предпосылок для мирных переговоров пока нет. Также Песков назвал возмутительным требование украинских властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру.

Российские военные наносят удары по позициям армии Украины на краснолиманском, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях, сообщили в Минобороны РФ. В районе Первомайского Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ". Также российские ПВО за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотников.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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