Уголовное дело завели из-за незаконных работ над тоннелем БКЛ столичного метро

Следователи возбудили уголовное дело после повреждения тоннеля Большой кольцевой линии метро. Инцидент произошел во время забора грунта частной строительной организацией. Смесь глины и песка засыпала пути после того, как строители повредили тоннель.

Участок БКЛ пришлось расчищать, поэтому утром в понедельник, 13 марта, поезда не ходили на участке от "Новаторской" до "Аминьевской". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.