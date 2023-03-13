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13 марта, 17:15

Происшествия

Уголовное дело завели из-за незаконных работ над тоннелем БКЛ столичного метро

Уголовное дело завели из-за незаконных работ над тоннелем БКЛ столичного метро

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Следователи возбудили уголовное дело после повреждения тоннеля Большой кольцевой линии метро. Инцидент произошел во время забора грунта частной строительной организацией. Смесь глины и песка засыпала пути после того, как строители повредили тоннель.

Участок БКЛ пришлось расчищать, поэтому утром в понедельник, 13 марта, поезда не ходили на участке от "Новаторской" до "Аминьевской". В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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