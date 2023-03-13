15:30Происшествия
СК возбудил уголовное дело после задержки движения на БКЛ метро
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро. Установлено, что земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изымается строительная и проектная документация, договоры субподряда и иные документы по финансово-хозяйственной деятельности. Расследование по уголовному делу продолжается.
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