СК возбудил уголовное дело после задержки движения на БКЛ метро

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро. Установлено, что земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изымается строительная и проектная документация, договоры субподряда и иные документы по финансово-хозяйственной деятельности. Расследование по уголовному делу продолжается.

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