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СК возбудил уголовное дело после задержки движения на БКЛ метро

СК возбудил уголовное дело после задержки движения на БКЛ метро

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро. Установлено, что земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изымается строительная и проектная документация, договоры субподряда и иные документы по финансово-хозяйственной деятельности. Расследование по уголовному делу продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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