"Актуальный репортаж": следователи раскрыли мошенническую группу с офисами в "Москва-Сити"

Сотни москвичей попали в ловушку мошенников, которые предлагали консультации по инвестированию. В качестве доказательства серьезных намерений преступники показывали потенциальным жертвам офис в "Москва-Сити".

Когда схема вскрылась, завели уголовное дело. Но несколько лет его не могли сдвинуть с мертвой точки. Почему? И есть ли шанс теперь вернуть деньги?

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