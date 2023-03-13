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Происшествия

"Актуальный репортаж": следователи раскрыли мошенническую группу с офисами в "Москва-Сити"

"Актуальный репортаж": следователи раскрыли мошенническую группу с офисами в "Москва-Сити"

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Сотни москвичей попали в ловушку мошенников, которые предлагали консультации по инвестированию. В качестве доказательства серьезных намерений преступники показывали потенциальным жертвам офис в "Москва-Сити".

Когда схема вскрылась, завели уголовное дело. Но несколько лет его не могли сдвинуть с мертвой точки. Почему? И есть ли шанс теперь вернуть деньги?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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